Leandro Bacuna staat voor een transfer. Manager Steve Bruce van Aston Villa bevestigt dat een club uit de Championship bezig is om de middenvelder in te lijven. (BBC)

Santos gaat met het geld dat het overhield aan de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain een oude bekende terughalen. Robinho moet met die miljoenen teruggehaald worden naar zijn oude club. (The Sun)

Chelsea is bereid om heel ver te gaan voor Alex Oxlade-Chamberlain. The Blues hebben het bod inmiddels verhoogd naar 42 miljoen euro. (Daily Star)

Antalyaspor wil Manchester City gaan verlossen van Samir Nasri. De middenvelder, die vorig seizoen verhuurd werd aan Sevilla, is overbodig bij the Citizens en mag vertrekken. (Daily Mail)