Keizer ziet lach terugkeren: ‘Maar als je van het veld loopt, weet je het weer'

Ajax is nog steeds bedroefd over de situatie van Abdelhak Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Toch ziet Marcel Keizer dat zijn spelers langzaam maar zeker weer wat kunnen lachen na de dramatische eerste weken van het seizoen. De trainer bereidt zich met Ajax voor op de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdagavond.

"Ja, ik zie zo af en toe wel een lach op iemands gezicht", stelt Keizer over de beladen maand die de Amsterdammers achter de rug hebben in gesprek met de NOS. "Dat gaat wel de betere kant op, waarbij iedereen wel weet dat de steun er is voor Appie en de familie. Dat iedereen weer met wat meer plezier naar de club komt, dat zie je wel."

"Ik ben in het ziekenhuis geweest, voor de familie en voor Appie zelf. Dat blijft moeilijk", vervolgt Keizer. "Je kunt wel weer met plezier op het veld staan met de spelers, maar er blijft altijd een rand." De oefenmeester stelt dat voetbal een goede afleiding is. "Als je in het veld staat, is het niet zo dat we zoals in het begin nog aan Appie denken. Maar als je van het veld loopt, weet je het weer."