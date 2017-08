Overbodige aanvaller verlaat Alkmaar per direct en tekent in Zweden

AZ heeft afscheid genomen van Muamer Tankovic. De aanvaller kon in Alkmaar niet op veel speelminuten rekenen en vertrekt zodoende naar het Zweedse Hammarby IF, zo meldt de Eredivisionist donderdag via de officiële kanalen. AZ doet over de hoogte van de transfersom geen uitspraken.

De 22-jarige Tankovic kwam niet meer voor in de plannen van trainer John van den Brom: de oefenmeester gaf eerder al aan dat de aanvaller mocht uitkijken naar een andere club. De Bosnische Zweed lag nog tot medio 2019 vast in het AFAS Stadion. Tankovic heeft een meerjarig contract ondertekend bij zijn nieuwe werkgever uit Stockholm.

De spits kwam in 2014 naar AZ, dat hem overnam van Fulham. Hij maakte in Alkmaar 10 doelpunten in 58 wedstrijden. Daarvoor speelde de aanvaller bij Hageby IF en IFK Norrköping. Het afgelopen seizoen kwam hij ook acht keer uit voor Jong AZ, dat via het kampioenschap promoveerde naar de Jupiler League.