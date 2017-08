'Ik betwijfel of Pogba zo'n speciale speler is als Cantona en Giggs waren'

David Moyes betwijfelt of Paul Pogba het in zich heeft om een van de beste spelers uit de historie van Manchester United te worden. In zijn eerste seizoen voldeed de aankoop van 105 miljoen euro niet altijd aan de hoge verwachtingen. Moyes is weliswaar te spreken over de kwaliteiten van Pogba, maar vraagt zich af of de middenvelder belangrijke wedstrijden gaat beslissen.

De voormalig trainer van the Mancunians noemt de Fransman in gesprek met ESPN een topspeler. "Ik weet alleen niet of het een speler is die echt het verschil maakt bij Manchester United. Door de jaren heen had de club bijzondere spelers, zoals Éric Cantona en Ryan Giggs. Ik weet niet of Pogba daartoe behoort", zegt de Schot. "Hij zal zeker een toegevoegde waarde blijken, maar maakt hij ook het verschil? Is hij iemand die op een cruciaal moment een doelpunt maakt of de beslissende pass geeft? Daar ben ik niet zeker van."

Moyes verwacht bovendien dat Manchester United de speelstijl wat zal moeten bijschaven na de komst van Romelu Lukaku. Voorheen had de club andere typen spitsen, stelt Moyes. "Ze hadden spitsen die betrokken waren bij het opbouwen van een aanval. Ik weet niet of Lukaku daarvoor gehaald is. Ik denk dat hij vooral voorzetten moet afronden en achter de verdedigers moet lopen. Daardoor zie je Manchester United volgend seizoen misschien wat anders spelen." Manchester United, dat dinsdag de strijd om de Europese Supercup verloor van Real Madrid, speelt zondag thuis tegen West Ham United.