‘Neymar is de nummer tien van de Brazilië, daar komt meer druk bij kijken’

Hernan Crespo was in 2000 een tijdje de duurste speler ter wereld, nadat hij voor 55 miljoen euro de overstap van Parma naar Lazio had gemaakt. Sinds kort is deze titel in handen van Neymar, voor wie Paris Saint-Germain 222 miljoen neertelde. De Argentijn verwacht niet dat Neymar veel problemen zal hebben met de druk.

“Ik hoop dat Neymar een goed seizoen zal draaien”, zegt Crespo in een interview met de Daily Mail. “Ik ga er vanuit dat hij de druk niet zal voelen. Hij is de nummer tien van de Braziliaanse ploeg, daar komt pas druk bij kijken! Hij heeft nu de kans om het beste te laten zien in een nieuwe uitdaging. Als PSG de Champions League wint, is het een fantastische transfer gebleken.”

“Ik dacht er gewoon niet zoveel aan”, herinnert de Argentijn zich de periode dat hij de duurste speler ter wereld was. “Ik volgde mijn passie en probeerde mijn uiterste best te doen bij een nieuwe club en in een nieuwe stad. Lazio was destijds groter dan Parma, dus het was een geweldige uitdaging. Ik focuste me vooral daarop. Iedereen wilde het graag over de transfersom hebben, maar voor mij was er weinig veranderd.”

“Het werd een geweldig seizoen en ik werd topscorer van de Serie A. Ik heb nooit meer aan mijn transfersom gedacht”, stelt Crespo, die later nog uitkwam voor Internazionale, Chelsea, AC Milan en Genoa. Hij koestert nog altijd warme herinneringen aan zijn periode in Engeland. “Het was een fantastische tijd. Mijn teamgenoten, de fans, Stamford Bridge, het was ongelofelijk. Ik heb te kort voor Chelsea gespeeld.”