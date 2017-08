De Roon: ‘Het is nog een beetje onwerkelijk dat ik hier nu weer ben’

Marten de Roon heeft voet gezet op Italiaanse bodem. De middenvelder kwam donderdag aan in Italië en staat op het punt om terug te keren bij Atalanta, dat veertien miljoen euro voor hem neertelt. Hij ondergaat donderdag mogelijk nog de medische keuring. Een jaar geleden verliet De Roon de Serie A-club nog voor 10,5 miljoen euro voor een avontuur bij Middlesbrough.

Atalanta werd vorig seizoen vierde en plaatste zich voor de groepsfase van de Europa League. De Roon ziet ernaar uit om zijn bijdrage te leveren. "Het voelt fantastisch om hier weer terug te zijn. Ik kijk er enorm naar uit om hier weer aan de slag te gaan en weer in Italië te wonen", vertelt de Nederlander aan Sky Italia. "Het is de afgelopen dagen allemaal heel snel gegaan, dus het is nog een beetje onwerkelijk dat ik hier nu weer ben."

Wie hebben we daar? Marten de Roon is in Italië om zijn terugkeer bij Atalanta af te ronden! #boro #atalanta #seriea #deroon Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 10 Aug 2017 om 4:55 PDT

De Roon sprak met voorzitter Antonio Percassi en kreeg van hem te horen dat trainer Gian Piero Gasperini erg blij is met zijn komst, zo laat hij weten. "Mijn ex-teamgenoten heb ik via de telefoon al gesproken. Ik hoop ze vandaag allemaal weer te zien en een knuffel te geven." De Roon zegt bovendien dat hij Atalanta is blijven volgen in het 'beste seizoen in de clubhistorie'. "Ik kijk er erg naar uit om in de Europa League te spelen."

Indien er tijdens die medische keuring niks aan het licht komt, tekent De Roon een meerjarig contract bij Atalanta. De middenvelder wordt, als het genoemde bedrag klopt, de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Atalanta. Tot nu toe is Luca Cigarini de duurste aankoop ooit. Hij maakte in 2008 voor 10,5 miljoen de overstap van Parma naar Atalanta. Met Hans Hateboer heeft de Italiaanse club al een Nederlander onder contract staan.