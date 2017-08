Pogba neemt zes weken na contractnieuws verrassend afscheid van Sparta

Mathias Pogba en Sparta Rotterdam zijn niet langer aan elkaar verbonden. Donderdagmiddag maakt de club bekend dat de spits per direct vertrekt. Pogba kan zich niet vinden in de rol die trainer Alex Pastoor voor hem weggelegd zag, zo laat Sparta weten. De club treedt verder niet in detail over de inhoud van die rol.

Het nieuws is opvallend, omdat Pastoor eind juni nog bekendmaakte dat Sparta langer door zou gaan met de Guinese Fransman. "Pogba is van ons, die is er gewoon bij. Want deze week zullen we de optie lichten", kondigde de oefenmeester aan. Inmiddels hebben beide partijen echter geconcludeerd dat het beter is om te zoeken naar een nieuwe club.

Pogba was het afgelopen seizoen in de Eredivisie slechts tweemaal basisspeler onder Pastoor, maar liet zich als supersub regelmatig van zijn beste kant zien. In totaal was hij in 377 minuten, verdeeld over veertien competitiewedstrijden, goed voor vier doelpunten.