Klopp vastberaden: ‘Er is geen prijs waarvoor we Coutinho laten gaan’

Jürgen Klopp is geenszins van plan om Philippe Coutinho aan Barcelona te verkopen. Volgens de Daily Express had Liverpool slechts 35 minuten nodig om een bod van honderd miljoen euro van tafel te vegen. De Catalanen komen nu binnen afzienbare tijd terug met een vierde bod, maar de kans is klein dat Klopp zich daardoor laat overhalen.

“Er is geen prijs waarvoor we Coutinho laten gaan. We willen een zo goed mogelijk elftal hebben. Dat betekent dat we onze spelers willen houden en enkele nieuwe spelers willen halen. Dat is ons plan”, zegt Klopp in een interview met Sky Sports. “Geen enkele speler ter wereld is onhaalbaar. Maar een transfer is ook een kwestie van timing. Je hebt tijd nodig om te anticiperen op zo’n transfer.”

“De vraag is of je tijd hebt om te reageren. Maar we hoeven daar niet over na te denken omdat één club een aanbieding heeft gedaan. We zitten niet in die situatie”, vervolgt de Duitse manager. “Liverpool is geen club die spelers moet verkopen, dat staat vast. Dus uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel ze bieden.”

Barcelona is volgens de Daily Mirror bereid om het bod op te voeren tot 133 miljoen. Coutinho is niet van plan om een transferverzoek in te dienen om de transfer te forceren, zo meldt Sport donderdag.