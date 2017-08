Brighton breekt clubrecord drie dagen na komst van Pröpper opnieuw

Brighton & Hove Albion heeft het eigen transferrecord opnieuw verbroken. Drie dagen na de komst van Davy Pröpper heeft de Engelse promovendus zich versterkt met José Izquierdo, die naar verluidt ruim zeventien miljoen euro kost. De Colombiaanse buitenspeler komt over van Club Brugge en is al persoonlijk rond met Brighton, zo maakt zijn nieuwe club bekend.

Izquierdo doorloopt binnenkort de medische keuring en moet vervolgens een werkvergunning bemachtigen. Izquierdo is niet alleen de duurste aankoop ooit van Brighton, maar ook de duurste uitgaande transfer van Club. De 25-jarige dribbelaar speelde sinds 2014 in Brugge. Hij kwam sindsdien tot 84 competitieduels, waarin Izquierdo 34 keer scoorde. Zijn contract in het Jan Breydelstadion liep nog twee jaar door.

"José is iemand die we al geruime tijd kennen", zegt trainer Chris Hughton. "Hij was de afgelopen drie seizoenen een van de uitblinkers in België. Hij heeft de club in 2015/16 geholpen met het winnen van de landstitel en werd toen ook Speler van het Jaar", weet Hughton. Izquierdo is alweer de zevende zomeraankoop van de promovendus. Pröpper was voor minstens dertien miljoen euro de duurste; Almere City-smaakmaker Soufyan Ahannach is ook op weg naar Brighton.