Eerste Engelse profscheids komt uit de kast: ‘Dit is een belangrijk moment’

Ryan Atkin is donderdag als eerste profscheidsrechter in Engeland uit de kast gekomen. De 32-jarige arbiter leidt wedstrijden in de National League en werkt als vierde official op meerdere profniveaus onder de Premier League. Atkin hoopt dat de voetbalwereld stappen blijft zetten om homoseksualiteit acceptabeler te maken.

"Homofobie is nog steeds een probleem, maar het gaat steeds beter. Als mensen van gedachten veranderen, kan het hele spel en de cultuur veranderen", vertelt de official in een interview met Sky Sports. "Homoseksualiteit maakt niet uit bij het fluiten van een voetbalwedstrijd, maar wel in de context van gelijkheid en diversiteit. Dan zal ik zeggen dat ik homoseksueel ben, want dat is relevant."

Atkin hoopt dat meer spelers en scheidsrechters 'helpen om inclusiviteit te promoten'. Neale Barry, hoofd van de scheidsrechtersbegeleiding bij de FA, laat weten dat de voetbalbond achter Atkin staat. "Onze taak is om alle scheidsrechters te ondersteunen, bij te staan in hun ontwikkeling, hun potentieel te laten waarmaken en ervoor te zorgen dat ze positieve ervaringen opdoen. Dit is een belangrijk moment voor het voetbal. Het is een teken dat het scheidsrechtersvak voor iedereen is."