Liverpool-target mag Leipzig volgend jaar verlaten: ‘Lastig om hem te houden’

Naby Keïta stond deze zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool, maar RB Leipzig wilde de middenvelder niet kwijt. Een bod van 83,5 miljoen euro was naar verluidt niet genoeg om die Roten Bullen over te halen. Ralf Rangnick, sportief directeur in Leipzig, verwacht dat Keïta volgende zomer wel zal vertrekken.

“Hij heeft volgend jaar in principe de optie om te vertrekken. Ik ga er vanuit dat Naby een sterk seizoen zal draaien, ook in de Champions League. Dat zal interesse wekken bij verschillende grote clubs en dan wordt het lastig om hem hier te houden”, zegt Rangnick in gesprek met BILD. Volgens berichten in Engeland was Liverpool bereid om 83,5 miljoen euro voor Keïta te betalen.

BILD houdt het echter op een bedrag van 75 miljoen euro. De kans is groot dat RB Leipzig volgend jaar een stuk minder zal krijgen voor Keïta. Vanaf volgende zomer heeft de middenvelder namelijk een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan.

“Ik weet niet of we die afkoopclausule nog kunnen veranderen”, bekent Rangnick. Keïta maakte vorig zomer voor vijftien miljoen euro de overstap van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig. Eerder speelde hij voor het Franse FC Istres. “Als spelers zich sneller ontwikkelen dan de club, moeten ze eigenlijk vertrekken. Dat hebben we altijd gezegd. Maar het is belangrijk dat Naby komend seizoen nog bij ons speelt.”