‘Gefileerde Rose wil na spraakmakend interview naar Chelsea of Man United’

Danny Rose zet in op een transfer naar Chelsea of Manchester United, zo meldt Sky Sports donderdagochtend. De 27-jarige linksback wil een vertrek bij Tottenham Hotspur niet forceren, maar hoopt dat zijn club bereid is om hem te verkopen. Het nieuws volgt op een spraakmakend interview van Rose in The Sun.

In het interview vraagt de twaalfvoudig international van Engeland om nieuwe spelers die hij niet hoeft te googelen. Hij gaat bovendien in op zijn toekomstwensen en zijn salaris. Hij staat al sinds februari aan de kant met een knieblessure, maar is bijna fit. De afgelopen maanden heeft Rose veel nagedacht over zijn toekomst, vertelt hij. "Ik benader mijn top en ik heb waarschijnlijk nog maar één langdurig contract te gaan", erkent de 27-jarige back, die vorig seizoen voor zijn blessure tot achttien wedstrijden kwam. "De klok tikt en ik wil prijzen winnen. Ik wil niet vijftien jaar voetballen zonder prijs of medaille. Sorry, maar zo zit ik niet in elkaar. Daar zou ik niet gelukkig van worden."

Rose spreekt bovendien de wens uit om terug te keren naar het noorden van Engeland. Als zestienjarige verliet hij Leeds United voor Tottenham. Wat dat betreft zou een transfer naar Manchester een interessante optie kunnen zijn voor Rose. "Ja, ik heb ploeggenoten die hun families in Zuid-Korea of Argentinië hebben achtergelaten, maar ik ben nu ook al tien jaar weg en ik zie mijn moeder niet vaak. Voordat ik met pensioen ga, wil ik in het noorden voetballen. Op de korte termijn wil ik weer gaan voetballen zoals vorig jaar. Dan komt het plan voor de lange termijn vanzelf. Ik zeg niet dat ik weg wil, maar als er iets concreets voorbijkomt, zou ik er niet voor terugdeinzen om mijn mening kenbaar te maken aan iedereen bij de club."

Een eventuele nieuwe club kan zich in ieder geval voorbereiden op pittige salarisonderhandelingen. "Eén ding is zeker: ik weet wat ik waard ben en ik zal ervoor zorgen dat ik krijg wat ik waard ben", kondigt Rose aan. "Ik speel niet zo goed als ik doe, om vervolgens niet betaald te krijgen wat ik waard ben. Waarom zou je genoegen nemen met minder? Zo'n persoon ben ik niet. Als ik het niveau haal dat ik vorig seizoen haalde, zorg ik ervoor dat ik betaald krijg wat ik waard ben. Ik weet niet hoe lang ik nog op dit niveau zal zitten. Ik ben niet zo dom dat ik niet het maximale eruit haal. Dan gaat het om medailles, prijzen en het salaris."

"Eenieder die denkt dat geld mijn voornaamste drijfveer is, zit fout. Maar ik weet wat ik waard ben. En net zoals iedereen in mijn ploeg, ben ik in mijn ogen meer waard dan ik nu krijg. Ik spreek niet namens de andere spelers, maar dat is mijn kijk erop", concludeert Rose, die na zijn interview veel kritiek te verduren heeft gekregen. Oud-voetballer Gary Neville reageert bijvoorbeeld verontwaardigd. "WTF is Danny Rose thinking!", schrijft hij op Twitter. "Kun je je voorstellen dat hij op het trainingsveld komt, na maandenlang niet fit te zijn geweest? 'Goedemorgen jongens!' Dat hij weg wil is niet erg, maar het gaat erom hoe je dat probeert te bereiken. Hij had professioneel moeten blijven."