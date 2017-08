‘Middlesbrough accepteert bod van veertien miljoen op De Roon’

Middlesbrough heeft een bod van ruim veertien miljoen euro op Marten de Roon geaccepteerd, zo melden Sky Sports en de Press Association donderdagochtend. Atalanta Bergamo gaat de Nederlandse middenvelder voor dat bedrag terughalen naar Italië. Naar verluidt zal De Roon donderdag in Bergamo arriveren voor de medische keuring.

Indien er tijdens die medische keuring niks aan het licht komt, tekent De Roon een meerjarig contract bij Atalanta. De middenvelder wordt, als de genoemde bedragen kloppen, de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Atalanta. Tot nu toe is Luca Cigarini de duurste aankoop ooit. Hij maakte in 2008 voor 10,5 miljoen de overstap van Parma naar Atalanta.

De Roon vertrok vorige zomer voor 10,5 miljoen van Atalanta naar Middlesbrough. Met Boro degradeerde de middenvelder afgelopen seizoen uit de Premier League, waardoor de geruchten over een transfer op gang kwamen. De Roon kwam in Engeland tot 35 wedstrijden in het shirt van Middlesbrough, waarin hij 5 doelpunten wist te maken. Hij maakte afgelopen seizoen tevens zijn debuut voor Oranje.

Atalanta eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Serie A en plaatste zich daardoor voor de groepsfase van de Europa League. Met Hans Hateboer heeft de Italiaanse club al een Nederlander onder contract staan. De Roon is geen onbekende in Bergamo, want hij stond tussen 2015 en 2016 één seizoen onder contract in Noord-Italië.