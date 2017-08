Almere City-smaakmaker Ahannach krijgt droomtransfer naar Premier League

Soufyan Ahannach heeft een droomtransfer te pakken, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De vleugelaanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, gaat Almere City verruilen voor Brighton & Hove Albion. In Engeland wordt Ahannach ploeggenoot van Davy Pröpper.

De 21-jarige vleugelaanvaller tekent in Brighton een contract voor drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Het is nog onbekend wat voor bedrag the Seagulls naar Almere City overmaken voor Ahannach. Hij maakte afgelopen seizoen veel indruk in de Jupiler League.

Ahannach scoorde achttien keer voor Almere City en verzorgde vijftien assists, waarmee hij al de nodige interesse uit de Eredivisie had getrokken. FC Utrecht en sc Heerenveen informeerden in mei al naar de geboren Amsterdammer, maar daarna bleef het stil rond Ahannach. Brighton & Hove Albion sloeg uiteindelijk wel toe, waardoor Ahannach dus aan de slag gaat in de Premier League. The Seagulls promoveerden afgelopen seizoen naar het hoogste niveau.