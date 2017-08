Kali begint aan derde dienstverband bij Utrecht: ‘Maak een nieuwe start’

Anouar Kali vertrok in februari 2015 bij FC Utrecht, nadat hij ploeggenoot Kristoffer Peterson tijdens een training een gebroken kaak had geslagen. Na periodes in Qatar en bij Willem II is de middenvelder inmiddels weer terug in zijn geboortestad. In een interview met De Telegraaf spreekt Kali van ‘een nieuwe start’.

“Tot op heden ben ik perfect ontvangen. Eigenlijk heb ik alleen maar goede reacties gehad. Ik maak gewoon een nieuwe start”, zegt Kali, die voor 150.000 euro werd overgenomen van Willem II. “Uiteindelijk gaat het om het voetbal. Ik heb vorig seizoen een goed jaar gedraaid bij Willem II. Mede daardoor ben ik bij FC Utrecht in beeld gekomen. Ik vind dat ik als speler een stuk verder ben dan toen ik hier vertrok.”

Kali genoot zijn opleiding bij FC Utrecht, maar vertrok in 2013 voor het eerst uit de Domstad. Na één jaar bij Roda JC Kerkrade keerde hij weer terug in de Galgenwaard. Na het akkefietje op de training bij FC Utrecht speelde de middenvelder voor Al-Arabi, Al-Mesaimeer en Willem II. Bij de Tilburgers kwam Kali vorig seizoen tot 29 wedstrijden. Nu begint hij dus aan zijn derde dienstverband bij FC Utrecht.

Lukas Görtler begint aan zijn eerste dienstverband in de Domstad en kijkt uit naar het avontuur in de Europa League. De vorige ronde, waarin FC Utrecht afrekende met Lech Poznan, bekeek de Duitser op televisie. “Het was spannend. Ik heb het via tv gevolgd en ik was heel nerveus, vooral in de blessuretijd van zeven minuten”, zegt Görtler, die werd overgenomen van 1.FC Kaiserslautern. “Ik heb nog nooit een Europa Cup-wedstrijd gespeeld, dus voor mij wordt dit een heel nieuwe ervaring. En dan direct tegen een grote club als Zenit.”