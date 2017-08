‘Niet iemand die je moet Googlen, spelers als Van der Vaart hebben we nodig’

Concurrenten als Chelsea, Arsenal, Manchester United en Manchester City gaven deze zomer al tientallen miljoenen uit aan nieuwe spelers, maar bij Tottenham Hotspur blijft het vooralsnog stil. The Spurs namen wel afscheid van spelers als Kyle Walker en Nabil Bentaleb en Danny Rose denkt dat er nog wel wat bij moet komen in Londen.

“Ik zeg niet dat we tien spelers moeten halen, ik zou het geweldig vinden om twee of drie nieuwe spelers te zien. En geen spelers die je op moet zoeken op Google en waarvan je zegt: ‘Wie is dat?’ Ik bedoel bekende spelers”, begint hij in gesprek met The Sun. “Onder Harry Redknapp trokken we Rafael van der Vaart aan en het was toen: ‘Wauw, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?’. Zulke aankopen hebben we nu ook nodig, dat denk ik tenminste.”

“We hebben nog drie weken te gaan in deze transferperiode en als je naar Manchester City kijkt, denk je: ‘Als de window nu dichtgaat, zijn zij blij met de zaken die ze tot nu toe gedaan hebben.’ Manchester United is ook min of meer zo ver, al hoor ik José Mourinho wel zeggen dat ze nog een of twee spelers willen hebben. Maar ik weet zeker dat hij blij zou zijn als het hierbij blijft. Als speler van Tottenham zou ik graag nog meer topaankopen zien. Ik heb gehoord dat een aantal spelers hebben gezegd dat we geen grote namen nodig hebben, maar sorry, daar ben ik het niet mee eens.”

“Ik denk dat we een of twee topaankopen nodig hebben”, gaat Rose verder. “We speelden vorig seizoen bijvoorbeeld tegen Chelsea in de beker en Diego Costa, Eden Hazard en Gary Cahill deden niet mee. Na een uur bracht Antonio Conte Cesc Fàbregas, Eden Hazard en Diego Costa erin en zij veranderden de wedstrijd. Ik dacht toen bij mezelf: ‘Zouden wij het ons kunnen veroorloven om tegen een topteam te spelen met Harry Kane, Dele Alli en een topverdediger op de bank?’” Tottenham zou overigens geïnteresseerd zijn in Ajax-verdediger Davinson Sánchez.