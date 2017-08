Stegeman rekent op 'Sam': ‘Benieuwd hoe hij zich manifesteert tegen Ajax'

Heracles Almelo start komende zaterdag aan het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Ajax. Volgens trainer John Stegeman zal Samuel Armenteros dan ‘gewoon’ van de partij zijn. De Zweed scoorde vorig seizoen negentien keer in de Eredivisie en heeft zijn zinnen gezet op een transfer.

Een transfer naar Panathinaikos ketste eerder deze zomer af. Het contract van Armenteros loopt in 2018 af en volgens de spits is er genoeg interesse. Desondanks rekent Stegeman komende zaterdag gewoon op Armenteros. “Hij is ambitieus, maar maakt nog gewoon deel uit van onze groep. Ik ben benieuwd hoe hij zich manifesteert tegen een club als Ajax. Dat is toch een podium waarop spelers zich kunnen laten zien”, zegt de oefenmeester tegenover Voetbal International.

Met Paul Gladon heeft Heracles eventueel al een vervanger in huis gehaald en Stegeman is zeer te spreken over de huurling van Wolverhampton Wanderers. “Hij klopt nadrukkelijk op de deur. Sam, die vorig jaar nogmaals heeft laten zien hoe goed hij is, zal alles moeten geven”, zegt Stegeman, die zijn ploeg in het duel met Ajax als underdog bestempeld. “Ajax heeft een surplus aan kwaliteit.”

“Ik heb ze twee keer tegen Nice zien spelen. Ze verdienden het om door te gaan. Het belooft voor onze nieuwe ploeg een flinke uitdaging te worden”, vervolgt de trainer van de Almeloërs. “De uitdaging is groot: waar staan we en wat kunnen we brengen tegen een sterke tegenstander. Nee, ik calculeer doorgaans geen drie punten in als ik tegen Ajax speel. Maar we gaan er alles aan doen om wel een resultaat te boeken.”