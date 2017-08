‘Hij is de back van de toekomst, al ligt dat ook aan zijn progressie bij Ajax’

De komst van Davinson Sánchez bleek vorig seizoen een schot in de roos van Ajax en de Amsterdammers hopen dat kunststukje te herhalen met de komst van Luis Manuel Orejuela. De rechtsback van Deportivo Cali, die 3,65 miljoen euro moet kosten, wordt donderdag medisch gekeurd en zal zich daarna zo snel mogelijk bij de selectie aansluiten.

Peter Gerards, die zelf als scout ruim vijftien jaar actief is in Zuid-Amerika, is enthousiast over de aankoop: “Hij is echt bloedsnel. Hij voldoet aan de eisen van een moderne back. Dus heel offensief ingesteld. Een beetje hetzelfde als type als PSV’er Santiago Arias, maar dan sneller. Volgens mij een speler die door zijn aanvalsdrift goed bij Ajax past”, vertelt de oud-doelman van onder meer PSV, PEC Zwolle en FC Utrecht, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Orejuela onderscheidt zich volgens Gerards vooral door zijn aanvallende capaciteiten, maar staat verdedigend ook zijn mannetje. De verdediger zit dan ook dicht tegen de nationale ploeg van Colombia aan: “Daar heb je Arias en ook Helibelton Palacios van Club Brugge nog. Maar in Colombia zien ze Orejuela wel als man van de toekomst voor de positie van rechtsback.”

“Al is dat natuurlijk ook afhankelijk van zijn ontwikkeling bij Ajax en hoe snel hij zich aanpast aan de Nederlandse voetbal en levensstijl.” De Amsterdammers hadden Orejuela naar verluidt overigens twee jaar geleden ook al op de korrel, toen hij opviel tijdens het Zuid-Amerikaans jeugdkampioenschap. Met de komst van de rechtsback hoopt Ajax in ieder geval weer wat extra Zuid-Amerikaans ‘gif’ aan de selectie toe te kunnen voegen.