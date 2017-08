‘Over een jaar wil ik terug naar Spanje, basisplaats bij Real blijft het doel’

Martin Ödegaard kwam zeven maanden geleden onder enorme belangstelling naar sc Heerenveen, maar slaagde er in zijn eerste halve jaar in de Eredivisie nog niet echt in om zijn stempel te drukken op het spel van de Friezen. Een optie om hem deze zomer terug te halen in zijn huurovereenkomst ten spijt, blijft hij ook in de aankomende voetbaljaargang echter gewoon in het Abe Lenstra Stadion.

De jongste debutant aller tijden van Real Madrid wil zich laten zien in Nederland: “Aan mijn bijdrage in het eerste half jaar bij Heerenveen heb ik gemengde gevoelens overgehouden. Het begon vrij goed voor mij, met behoorlijk wat speeltijd. Maar de teamresultaten vielen tegen en dan wordt het lastiger. Dit seizoen wil ik meer rendement uit mijn spel halen Meer goals, meer assists, meer beslissende acties”, vertelt hij aan Voetbal International.

Ödegaard heeft regelmatig contact met de Koninklijke, waar hij nog een contract heeft tot medio 2021, en soms komt er iemand van de club naar hem kijken in Heerenveen. Over zijn einddoel is hij dan ook duidelijk: “Over een jaar wil ik als een rijpere en betere speler terug naar Spanje. Want dat blijft het grote doel: een basisplaats bij Real Madrid.”