‘In de tijd met Wijnaldum en Depay hadden we vaak ruzie op de training’

PSV beleefde vorige week een dramatische uitschakeling in de Europa League door NK Osijek en is daardoor, voordat het nieuwe seizoen goed en wel begonnen is, alweer klaar in Europa. Jürgen Locadia baarde na de return opzien door te stellen dat hij het moeilijker vindt om zich tegen minder bekende ploegen op te laden en wil daar ook nu in gesprek met het Algemeen Dagblad niet te veel op ingaan.

“Ja, omdat ik bang ben dat mensen mij niet begrijpen. Hoe komt het over als jij er weer over schrijft? Dan krijg ik weer veel negatieve reacties. Ik heb er alleen maar mee willen aangeven dat die één of twee procent minder focus het verschil kunnen maken. Vorig seizoen hadden we dat probleem tegen kleine clubs ook al”, reageert hij.

Locadia geeft aan dat hij alleen maar eerlijk wilde zijn, om op die manier uit te leggen waardoor PSV zo’n wedstrijd kon spelen: “De volgende keer is het misschien beter om dat niet meer zo te doen.” De Eindhovenaren kregen weinig tijd om de teleurstelling te verwerken, aangezien er een paar dagen later alweer een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg op het programma stond.

In Duitsland vielen vervolgens harde woorden binnen de selectie: “Dan komen er dingen boven. Een van die dingen, die veel jongens tegenstaat, is de manier waarop we tot nu toe de trainingen benaderden. In de periode met Gini en Memmy (Georginio Wijnaldum en Memphis Depay, red.) hadden we vaak ruzie en was het soms bijna vechten. Tackles, sprints; alles op het scherp van de snede. Dat heb ik gemist. In Augsburg is er een knop omgegaan.”