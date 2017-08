‘Ik ga naar een van mijn favoriete Europese clubs, Ajax is erg populair’

Ajax ziet naar alle waarschijnlijkheid af van de komst van Mateo Barac, maar Luis Manuel Orejuela is wel ‘gewoon’ op weg naar Amsterdam. De Colombiaan wordt donderdag medisch gekeurd door zijn nieuwe werkgever en hoopt daarna zo snel mogelijk van waarde te kunnen zijn in de Johan Cruijff ArenA.

“Mijn droom komt uit. Ik mag bij een van mijn favoriete clubs in Europa spelen, want Ajax is in Colombia erg populair”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De van Deportivo Cali overgenomen back sprak de afgelopen tijd veelvuldig met landgenoten Davinson Sánchez en Mateo Cassierra en hoorde van hen lovende verhalen over de Eredivisie.

“Door hun enthousiasme wist ik al zeker dat ik naar Nederland wilde. Ik kan niet wachten tot ik ze kan zien en met ze kan samenspelen”, gaat hij verder. Orejuela verblijft de eerstkomende tijd waarschijnlijk in een hotel, maar met Sánchez en Cassierra als gidsen ziet hij dat niet als een probleem.

Met de centrale verdediger, die naar overigens verluidt in de belangstelling staat van Tottenham Hotspur, speelde hij al vaak samen in de Colombiaanse jeugdelftallen: “We kennen elkaar goed en hebben een klik in het veld. Ik wil hetzelfde bereiken als Davinson en het liefst even snel. Daar ga ik in elk geval mijn uiterste best voor doen.”