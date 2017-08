‘De druk bij Ajax zal ook hoger zijn en bij PSV is die enorm’

Feyenoord gaat het nieuwe seizoen in de Eredivisie in als regerend landskampioen en Ajax en PSV lijken weer de belangrijkste uitdagers te worden. Terwijl de complete top drie te maken heeft gekregen met het vertrek van dragende spelers, is de as van de Rotterdammers intact gebleven. Volgens Aad de Mos zou daar weleens de sleutel kunnen liggen voor een nieuwe titel.

“Daarom staat Feyenoord er wat mij betreft het beste voor. Ik vind dat ze goed ingekocht hebben. Het is een stabiele ploeg, die op resultaat kan spelen”, legt hij uit aan De Telegraaf. Ronald de Boer is het daarmee eens: “Dat de doelman, de twee centrale verdedigers, het middenveld en de spits zijn gebleven, is echt heel belangrijk. Feyenoord is als team natuurlijk ook weer een jaar verder.”

Ajax nam afscheid van Davy Klaassen en Bertrand Traoré, die vorig seizoen steevast in de basis stonden, terwijl PSV onder meer Héctor Moreno, Jetro Willems, Andrés Guardado en Davy Pröpper zag vertrekken. Toch denkt De Boer dat de Eindhovenaren mee zullen doen in de strijd om de landstitel: “Ik vind PSV nog altijd kampioenswaardig. Misschien is het wel goed dat er een paar belangrijke jongens zijn vertrokken, maar dan moeten anderen dat gat wel opvullen.”

De Mos ziet Ajax als belangrijkste uitdager van Feyenoord, al stelt hij wel dat veel clubs waarschijnlijk goed hebben gekeken naar de Europa League-finale tegen Manchester United en daar hun spelopvatting op aan zullen passen: “Met de linies kort op elkaar, wellicht zelfs met vijf verdedigers. De druk zal bij Ajax ook hoger zijn. Zo’n club kan zich niet permitteren om drie seizoenen achter elkaar geen kampioen te worden. Ook bij PSV is die enorm.”