‘Barcelona krijgt nul op het rekest na bod van honderd miljoen’

Het Spaanse Sport meldde dinsdag nog dat een akkoord tussen Liverpool en Barcelona wat betreft een transfer van Philippe Coutinho slechts een kwestie van tijd zou zijn, maar woensdagavond laat komen er andere geluiden uit Engeland. Volgens de BBC en Sky Sports hebben the Reds een Spaans bod van honderd miljoen euro naar de prullenbak verwezen.

De aanbieding van Barcelona zou opgedeeld zijn in een vast bedrag van 85 miljoen euro, plus 15 miljoen euro aan variabele bonussen. Sky Sports voegt er zelfs aan toe dat Liverpool de zaak als afgedaan beschouwt: de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Premier League heeft besloten dat Coutinho, tot grote blijdschap bij Jürgen Klopp, hoe dan ook aan de boorden van de Mersey blijft.

Het voorstel om maximaal honderd miljoen euro te betalen voor Coutinho was al de tweede poging van Barcelona. Zo’n drie weken geleden werd een bod van tachtig miljoen euro eveneens afgewezen door Liverpool. De Catalanen zien in de Braziliaanse spelmaker een opvolger voor Andrés Iniesta, terwijl hij ook op de vrijgekomen positie van Neymar zou kunnen spelen. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund geldt als een andere kandidaat om naar Barcelona te komen.