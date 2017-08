‘Zijn komst zou het lot zijn, Kalinic en Diego Costa staan ook op het lijstje’

Massimiliano Mirabelli, sportief directeur van AC Milan, bevestigt dat de club nog op zoek is naar een spits. Vele namen zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar de sportbestuurder heeft het in gesprek met QS voornamelijk over drie spelers: Nikola Kalinic, Diego Costa en Pierre-Emerick Aubameyang.

"De komst van Aubameyang (van Borussia Dortmund, red.) zou het lot betekenen: hij was de eerste speler die ik voor het eerst als scout moest beoordelen", aldus Mirabelli. "Of hij de nieuwe spits wordt? We zijn hard aan het werk en we kunnen niet falen: ook Kalinic (Fiorentina, red.) en Diego Costa (Chelsea, red.) staan op ons lijstje."

De directeur spreekt met geen woord over Andrea Belotti van Torino, terwijl ook de transfervrije Zlatan Ibrahimovic niet genoemd wordt. "Zekerheden heb je niet. Als je Leonardo Bonucci en Lucas Biglia kan halen, weet je waar we mee bezig zijn. Het belangrijkste wapenfeit deze zomer is wellicht het behouden van Gianluigi Donnarumma. Een gewonnen gevecht waar we de rest van het team omheen bouwen", besluit Mirabelli.