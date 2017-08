‘Ik ben blij dat de PL dit transferrecord niet heeft, er zit meer achter’

Neymar is sinds vorige week speler van Paris Saint-Germain, nadat de ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro van de Braziliaan bij Barcelona werd gelicht. De Ligue 1 is verheugd met de komst van de 25-jarige sterspeler, maar de Premier League is niet rouwig om het feit dat de aanvaller niet naar Engeland is verkast.

Richard Scudamore, bestuursvoorzitter van de Premier League, hekelt het hoge bedrag waarvoor Neymar Barcelona heeft kunnen verlaten. "Er is een punt waar je eigenlijk 'nee' moet zeggen. Ik ben eigenlijk wel blij dat de Premier League dit transferrecord niet heeft. Als het record van 105 miljoen euro in één keer naar 222 miljoen euro gaat, dan weet je dat er iets anders speelt", zegt Scudamore tegenover de BBC.

De sportbestuurder erkent dat de Franse topclub de regels van de Financial Fair Play (voorlopig) heeft weten te omzeilen met behulp van vrienden uit Qatar. "Dit zijn gewoon de Qatari, de eigenaren van PSG, die een statement willen maken. Ik zie zoiets hier niet gebeuren. Het is goed dat een Premier League-club niet zoveel geld op tafel heeft gelegd voor Neymar."

Scudamore is van mening dat de Engelse clubs met redelijke transfersommen op de proppen komen en dat de salarissen in Engeland niet de pan uit rijzen. "Het voetbal investeert geld altijd opnieuw in talent, maar ook in de ontwikkeling van stadions. Al onze twintig clubs in de Premier League behoren qua inkomsten tot de top 30 of top 35 van de wereld. Dus alle ploegen kunnen een behoorlijke selectie samenstellen."