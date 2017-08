Cambuur pikt voormalige Feyenoorder op in Deventer: ‘Een nuchtere jongen’

Cambuur Leeuwarden heeft zich versterkt met Erik Cummins, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De doelman komt transfervrij over van Go Ahead Eagles en tekent in Leeuwarden voor één seizoen.

"We waren nog op zoek naar een goede keeper die de concurrentie met Jesse (Bertrams red.) en Pieter (Bos red.) aan kan gaan. Met Erik hebben we die zeker gevonden", verklaart technisch directeur Gerald van den Belt op de clubsite van de Friezen. "Het is bovendien een nuchtere jongen die hard wil werken en goed bij de club past."

Cummins doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en later FC Utrecht. Voor die laatste club debuteerde hij in het seizoen 2011/2012 in het betaalde voetbal. Na twee jaar in Utrechtse dienst was hij vier seizoenen actief voor Go Ahead Eagles. Cummins is één van de weinige doelmannen die gescoord heeft in zijn carrière: hij maakte een doelpunt vanuit eigen stafschopgebied tijdens het duel met Excelsior in augustus 2014.