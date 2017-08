‘Groot voordeel is dat veel nieuwelingen afkomstig zijn van topclubs’

De selectie van Willem II onderging deze transferzomer een behoorlijke metamorfose. Maar liefst negen nieuwe gezichten mochten de Tilburgers al begroeten. Jordens Peters is blij met de aanwinsten en verwacht een goed seizoen van zijn club.

Willem II heeft met Dan Crowley (Arsenal), Pedro Chirivella (Liverpool), Konstantinos Tsimikas (Olympiakos), Ismail Azzaoui (VfL Wolfsburg), Timo Wellenreuther (Schalke 04), Karim Coulibaly (AS Nancy) en Bartlomiej Urbanski (Legia Warschau) zeven buitenlanders in huis gehaald, terwijl ook Fernando Lewis (AZ) en Stefan van der Lei (FC Groningen) onderdak vonden bij de club van trainer Erwin van de Looi.

De enorme veranderingen in het team zijn volgens Peters echter geen probleem. "Als er één beroepsgroep is die makkelijk met veranderingen omgaat is dat de voetballerij wel", aldus de verdediger van Willem II op de clubsite. "Spelers komen en gaan, dat is niemand vreemd. Het is wel zaak om nieuwe jongens snel te laten wennen en te zorgen dat we een echt team worden."

De dertigjarige Peters ziet als aanvoerder en meest ervaren Willem II-speler een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. "Ik probeer nieuwe spelers bekend te maken met de club en hen duidelijk te maken hoe we hier spelen en trainen. Groot voordeel is dat veel nieuwelingen afkomstig zijn van topclubs en dus bekend zijn met die topsportmentaliteit."