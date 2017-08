‘Gio’ sluit rentree niet uit: ‘Maar je kan hem niet vergelijken met Kuyt’

Fenerbahçe versterkt zich spoedig met Roberto Soldado. De Turkse club heeft met Villarreal een principeakkoord bereikt over de Spaanse spits, waardoor Robin van Persie binnenkort een concurrent mag verwelkomen. De spits wordt al weken gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord en de komst van Soldado kan wellicht een rentree bespoedigen, weet ook Giovanni Van Bronckhorst.

"Ik ben al jaren fan van Van Persie", zegt de trainer van de regerend landskampioen in gesprek met de NOS. "Nee, hij is geen Dirk Kuyt. Het zijn twee totaal verschillende type spelers, die kan je niet met elkaar vergelijken. Wat je de laatste weken of maanden merkt, is dat er veel wordt gepraat en geschreven. Vooral over Robin."

"Hij heeft al meerdere keren uitgesproken dat het mooi zou zijn om, net zoals wat Dirk en ik hebben gedaan, zijn carrière af te sluiten bij Feyenoord. Maar zijn carrière duurt niet nog maar een aantal maanden", stelt de oefenmeester over Van Persie, die nog tot medio 2018 vastligt bij de Gele Kanaries.

Ook gaat Van Bronckhorst in op de ambities van Feyenoord: wederom landskampioen worden. "Het verleden telt niet meer. Iedereen begint dit weekeinde met nul punten, dat is de realiteit." Zondag wacht de confrontatie met FC Twente in De Kuip. "Een goede start is niet cruciaal, maar wel belangrijk. Ik heb er vertrouwen in dat we weer kampioen kunnen worden. De voorbereiding zit erop, we zullen er vanaf dag één moeten staan", besluit Van Bronckhorst.