Nu ook in de Google Play Store: de Voetbalzone Fantasy Football App!

ADO Den Haag en FC Utrecht trappen het Eredivisie-seizoen 2017/18 vrijdagavond af en dat betekent ook meteen de eerste kans om punten te verdienen in onze gloednieuwe Voetbalzone Fantasy Football App! Een week geleden lanceerden we de app in de App Store en sinds vandaag kun je 'm ook downloaden is in de Google Play Store voor Android!

Hoe werkt de app?

Als speler krijg je een budget van 75 miljoen euro om het ideale Eredivisie-elftal samen te stellen. Kies een teamnaam en je kunt beginnen! Spelers krijgen punten op basis van hun prestaties op het veld. De gehele puntentelling kun je hier vinden. Het is aan te raden om bij het samenstellen van je elftal de puntentelling bij de hand te houden. Een basisplaats voor een speler levert al twee punten op, dus je kunt het best voetballers selecteren die vaak aan de aftrap verschijnen. Uiteraard zijn die spelers wel duurder dan hun collega's die op de bank plaatsnemen. Wees voorzichtig: een rode kaart of een gemiste strafschop kan je week goed vergallen. Bekende heethoofden of penaltymissers zijn dus op z'n minst een gedurfde zet.

Wie moet ik kopen?

Niets is leuker dan je gelijk halen tegenover je vrienden. Ben jij ervan overtuigd dat Luuk de Jong toch topscorer van de Eredivisie wordt? Weet je zeker dat Nicolai Jörgensen een enorme terugval krijgt in zijn tweede seizoen in Nederland? Laat dan vooral je gevoel spreken. Maar voor wie minder zeker is van zijn zaak, zijn er andere handvatten. Een blik op de statistieken van vorig seizoen kan al een hoop helpen.

Keepers

Een sterk elftal begint bij de keeper. Brad Jones (6,7 miljoen euro) is de duurste sluitpost in de app en dat is niet verwonderlijk. Door de nieuwe blessure van Kenneth Vermeer lijkt de Australiër de komende maanden verzekerd van een basisplek bij Feyenoord, zoals hij dat vorig seizoen was. Jones hield toen in meer dan 50 procent van zijn optredens de nul (17 van de 32). Niemand hield zijn doel vaker schoon. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal bleek hij ook nog eens een echte penaltykiller, wat veel punten kan opleveren in het spel. Voor wie Jones toch te duur vindt, zijn er zijn uiteraard ook goedkopere alternatieven.

David Jensen (6,2 miljoen euro) van FC Utrecht hield vorig seizoen tien van de twintig keer de nul. Bovendien pakte hij de enige strafschop die hij tegen kreeg. Na het vertrek van Robbin Ruiter is de Deen de onbetwiste man onder de lat in De Galgenwaard. Een andere interessante optie is Bram Castro (5,6 miljoen euro), die tegen alle verwachtingen in nog voor Heracles Almelo speelt. Elke twee reddingen leveren een punt op en wat dat betreft is de Belg een puntenpakker. Vorig seizoen verrichtte hij 143 reddingen; alleen de naar Ajax vertrokken Kostas Lamprou had er meer (165). Drie van de acht keer dat Castro werd geconfronteerd met een penalty, trok hij aan het langste eind.

David Jensen hield vorig seizoen tien van de twintig keer de nul.

Verdedigers

De achterhoede is een moeilijke linie. De ideale verdediger houdt regelmatig de nul met zijn elftal (5 punten) en pikt daarnaast zijn assists (3 punten) en doelpunten (7 punten) mee. Davinson Sánchez (6,8 miljoen euro) is wat dat betreft een aantrekkelijke keuze, maar ook meteen de duurste verdediger van het spel. Vorig seizoen was de Colombiaan in 32 wedstrijden goed voor 6 doelpunten en 2 assists, terwijl zijn ploeg in 14 van die duels een clean sheet hield. Iets minder voor de hand liggend is Jordy Croux (6,5 miljoen euro), die vorig seizoen vaker dan elke andere verdediger een assist gaf (7 keer). Bovendien kreeg 'zijn' Willem II maar 44 tegendoelpunten, minder dan bijvoorbeeld FC Twente (50), FC Groningen (51) of AZ (52).

Middenvelders

PSV is erin geslaagd om Marco van Ginkel (7,1 miljoen euro) opnieuw te huren van Chelsea en daar zullen de supporters blij mee zijn. In de vorige jaargang had Van Ginkel maar 15 duels nodig om de meest productieve middenvelder van PSV te worden (7 doelpunten). Daarnaast bereidde hij 4 treffers voor. Zijn prijskaartje ligt aanzienlijk lager dan dat van Jens Toornstra en Hakim Ziyech (beiden 7,6 miljoen euro), die gezamenlijk de duurste middenvelders zijn. Dat is begrijpelijk: Toornstra was goed voor 14 doelpunten en 10 assists, terwijl Ziyech 9 keer scoorde en 13 keer de beslissende pass leverde.

Aanvallers

De keuze is reuze in de voorhoede. Nicolai Jörgensen (8,1 miljoen euro) was vorig seizoen de MVP van de Eredivisie en mag zich daardoor de duurste speler noemen. De man van 21 doelpunten en 14 assists zal vaak geselecteerd worden, maar genoeg andere aanvallers zijn het overwegen waard. Zou Tom Boere (6,2 miljoen euro) in de Eredivisie net zo makkelijk het net vinden als in de Jupiler League? Dan kan hij weleens het koopje van het seizoen worden. Cyriel Dessers (6,8 miljoen euro) was vorig seizoen bij NAC Breda ook erg productief op het tweede niveau en heeft een goede voorbereiding achter de rug bij FC Utrecht. Dat hij meekan op het niveau, liet Dessers zien met zijn beslissende treffer tegen Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League.

Nicolai Jörgensen is met 8,1 miljoen euro de duurste speler in de app.

Milot Rashica (7 miljoen euro) gaf vorig seizoen liefst 12 assists, al is zijn geringe productiviteit (2 doelpunten) een nadeel. Bij PSV is het de vraag of Hirving Lozano (6,2 miljoen euro) een basisplek zal veroveren. De zomerse miljoenenaankoop speelde wel mee in de uitwedstrijd tegen NK Osijek en is relatief goedkoop in het spel. Mimoun Mahi (7,1 miljoen euro) wordt met een transfer in verband gebracht, maar speelt nog altijd voor FC Groningen en scoorde vorig seizoen liefst 17 keer. Of verwacht je een succesvolle Eredivisie-rentree van Tim Matavz (5,8 miljoen euro), die de voorkeur lijkt te krijgen boven Luc Castaignos bij Vitesse?

Transfers

Toch niet tevreden over je team? Niet getreurd, want transfers zijn een cruciaal onderdeel van de app. Tussen de speelrondes door kun je altijd drie transfers doorvoeren. Spelersprijzen fluctueren op basis van hun vorm, dus sla op het juiste moment toe!

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!