PEC Zwolle doet poging in Argentinië: ‘Dat ga ik niet ontkennen’

Het lijkt erop dat PEC Zwolle de gewenste defensieve versterking uit Argentinië gaat halen. De Eredivisionist is al een tijdje op zoek naar een nieuwe verdediger en technisch directeur Gerard Nijkamp laat woensdag weten dat Nicolàs Freire zeker in beeld is. Naar verluidt gaat de transfervrije Zuid-Amerikaan voor één jaar tekenen.

"Ik ga niet ontkennen dat wij belangstelling hebben voor Nicolàs Freire. De komende dagen zal daar meer duidelijkheid over komen. Meer wil kan en wil ik er op dit moment niet over kwijt", aldus Nijkamp in gesprek met de Stentor. Onder meer TyC Sports meldde dinsdag al over een transfer van 23-jarige Freire, die uit zijn contract loopt bij Argentinos Juniors.

Met die club promoveerde de centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, afgelopen seizoen naar de hoogste divisie in Argentinië. Nijkamp liet vorige maand nog weten dat hij voor PEC 'onhaalbaar' zou zijn. Met welke constructie de Eredivisionist zijn handtekening denkt te kunnen bemachtigen, is niet duidelijk. Voordeel voor PEC is dat Freire ook over een Italiaans paspoort beschikt, waardoor de club geen non-EU-salaris hoeft te betalen.