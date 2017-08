United zag af van komst Isco: ‘Zijn hoofd is te groot voor zijn lichaam’

Isco is inmiddels een gewaardeerde kracht bij Real Madrid, maar de middenvelder genoot in het verleden ook interesse van Manchester United, de tegenstander van de Koninklijke in de strijd om de Europese Supercup. De Engelse grootmacht heeft zich echter nooit verzekerd van de diensten van de Spanjaard en de club had een opvallende reden daarvoor: zijn hoofd zou te groot zijn voor zijn lichaam.

Volgens ESPN heeft een scout van United in 2012 en 2013 meerdere keren op de tribune gezeten toen Isco nog speelde bij Málaga en Sir Alex Ferguson nog de scepter zwaaide in Manchester. De talentenspeurder was over het algemeen enthousiast over de voetbalkwaliteiten van de kleine spelmaker, maar had twijfels over zijn anatomie.

In een scoutingsrapport van the Red Devils wordt uitgelegd waarom de club Isco niet moet halen: "Hij is goed, maar niet snel genoeg en zijn hoofd is te groot voor zijn lichaam." United zal ongetwijfeld balen nu de middenvelder zeer goed speelt onder Zinédine Zidane. In de confrontatie met United om de Europese Supercup scoorde hij nog de 2-0 namens Real.