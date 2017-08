‘Ik hoorde drie weken niets meer van Vitesse en toen tekende Matavz’

Lars Veldwijk streek onlangs neer bij FC Groningen, maar het leek er in eerste instantie op dat hij elders in de Eredivisie aan de slag zou gaan. De spits voerde drie weken voordat hij voor het eerst met de Trots van het Noorden om de tafel ging gesprekken met Vitesse en sprak zelfs al met trainer Henk Fraser.

Daarna bleef het echter stil uit Arnhem: “Ik dacht er wel uit te komen met Vitesse. Vervolgens heb ik drie weken lang niks meer gehoord. Niks. Ondertussen werden in de media allerlei spitsen aan Vitesse gelinkt en op een gegeven moment tekende Tim Matavz. Toen ben ik oprecht gaan twijfelen”, vertelt Veldwijk in gesprek met Voetbal International.

Veldwijk is er nog steeds van overtuigd dat Fraser hem graag wilde hebben, maar dat de directie niet doorpakte. Dat was bij Groningen anders en nadat Ernest Faber en Ron Jans naar Noorwegen reisden om de aanvaller, die op dat moment door het Belgische KV Kortrijk aan Aalesund werd uitgeleend, op te zoeken was de knoop snel doorgehakt.

Veldwijk kende Jans daarnaast nog van hun gezamenlijke tijd bij PEC Zwolle en het trio voerde een ontspannen gesprek: “Die avond hebben ze mij verteld wat FC Groningen van plan was en wat mijn rol zou kunnen zijn. Nee, ze hebben niet gezegd: hier heb je rugnummer negen en je speelt alles. Wel was er direct vertrouwen. Diezelfde avond heb ik gezegd: ik wil naar Groningen.”