De Boer haalt landgenoot: ‘Als het goed is hoeft hij alleen maar te tekenen’

Timothy Fosu-Mensah is komend seizoen zo goed als zeker speler van Crystal Palace. Frank de Boer aast al weken op de Nederlander, die volgens de oefenmeester een belangrijke schakel kan zijn in de defensie van the Eagles. De verdediger van Manchester United hoeft alleen nog maar zijn krabbel te zetten.

"Als het goed is hoeft hij alleen nog maar te tekenen", aldus de ex-trainer van Ajax en Internazionale in gesprek met Ziggo Sport over Fosu-Mensah, die naar verwachting voor een seizoen wordt gehuurd van the Red Devils en ook al door de medische keuring heeft doorstaan op Selhurst Park. "Timothy heeft vanochtend meegetraind, dus eigenlijk alles is akkoord op dit moment", verzekert De Boer.

De negentienjarige Fosu-Mensah had onder manager José Mourinho weinig zicht op speelminuten. De kans is klein dat Palace een optie tot koop heeft bedongen in de deal, aangezien de mandekker veel potentie wordt toegedicht op Old Trafford en hij onlangs nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2020 zette. De Boer sloot in hetzelfde vraaggesprek overigens uit dat Luuk de Jong naar de Premier League-club verkast: "Vrij duur en niet precies wat we zoeken."