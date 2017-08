Scholes: ‘Waar ik hoop dat hij volgend seizoen speelt? Barcelona’

Philippe Coutinho wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, al is een Catalaans bod van honderd miljoen euro volgens de laatste geruchten door Liverpool naar de prullenbak verwezen. Manchester United-icoon Paul Scholes zou het hoe dan ook niet erg vinden als de aartsrivaal van the Red Devils een van zijn belangrijkste spelers kwijtraakt.

“Hopelijk Barcelona”, antwoordt hij grinnikend op een vraag van BT Sport in aanwezigheid van voormalige Liverpool-sterren Steve McManaman en Steven Gerrard. Scholes zag dinsdagavond hoe United in de strijd om de Europese Supercup vrij kansloos onderuit ging tegen Real Madrid, maar is desondanks enthousiast over het aankomende seizoen in de Premier League.

“Ik ben erg blij met de komst van Nemanja Matic. Dat was degene die mij verraste. Je gaat je afvragen: ‘Waarom heeft Chelsea hem verkocht?’. Hij voegt agressie toe aan het middenveld van United en dat is iets wat ze nog niet hadden. Hij lijkt erg op Michael Carrick, maar wat hij brengt, en Michael niet, is dat beetje agressie.”

“Hij verovert de bal, hij zet tackles in, hij zorgt ervoor dat anderen kunnen voetballen. Dat zag je al bij Chelsea”, gaat Scholes verder. “Hij was geweldig samen met N’Golo Kanté, dat zorgde ervoor dat Eden Hazard en Cesc Fàbregas een beetje vrijheid kregen. Ik hoop dat hij dat ook bij United kan verzorgen. Vrijheid voor Paul Pogba, Anthony Martial, Jesse Lingard en Henrikh Mkhitaryan. Zij moeten het dit seizoen echt gaan laten zien.”