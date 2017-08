De Boer zet streep door deal met PSV: ‘Vrij duur en niet wat we zoeken’

Luuk de Jong kan een transfer naar Crystal Palace vergeten. De laatste weken werd de spits van PSV gelinkt aan de club van manager Frank de Boer, maar de oefenmeester van the Eagles spreekt heldere taal: de club gaat geen poging ondernemen De Jong naar Londen te halen.

De Boer laat aan Ziggo Sport weten dat De Jong absoluut geen optie is voor de Premier League-club. "Vrij duur en niet precies wat we zoeken", aldus de ex-trainer van Ajax en Internazionale. De Boer heeft al twee Nederlandse spelers onder contract staan: Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald. De Jong werd eerder gelinkt aan Palace, mede omdat De Boer in het verleden wel wat zag zitten in de aanvalsleider van de Eindhovenaren.

De international, die tot 2020 vastligt bij PSV, kwam eerder wel uit in de Premier League voor Newcastle United, dat hem een half seizoen huurde van Borussia Mönchengladbach, maar dat werd geen succes. Eerder zei trainer Phillip Cocu dat een vertrek mogelijk is: "Luuk is hier nog, maar als er een optie komt voor hem die interessant is, dan kan ik mij voorstellen dat hij daar open voor staat. En dan zullen wij als club ook luisteren en meedenken."

De Jong kan volgens het Eindhovens Dagblad rekenen op belangstelling uit Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar met name Hannover 96 nog altijd aast op de komst van de spits. Sky Deutschland wist eerder te melden dat die Roten al een formeel bod hebben uitgebracht op De Jong. PSV heeft naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro in gedachten.