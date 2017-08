Ajax-aanwinst opgetogen: ‘We moeten profiteren van Europese aanbiedingen’

In navolging van Deportivo Cali heeft nu ook Luis Manuel Orejuela zelf kort gesproken over zijn overstap naar Ajax. De rechtsback, die ook als linkervleugelverdediger kan spelen en die voor naar verluidt 3,65 miljoen euro verkast, spreekt in gesprek met Kick Off vooral over zijn vertrek bij de Colombiaanse club.

De 21-jarige Orejuela voegde zich in 2012 bij Deportivo Cali, waar hij in augustus 2013 zijn debuut in de hoofdmacht maakte. De verdediger brak een jaar geleden definitief door. "Het maakt me nostalgisch om nu te vertrekken. Het is het team waar ik altijd van droomde om voor te spelen", zegt de Colombiaan, die in Amsterdam landgenoten Davinson Sánchez en Mateo Cassierra treft.

Ook gaat Orejuela kort in op zijn toekomst bij Ajax, de club die de transfer overigens nog niet heeft bevestigd. Volgens Ajax bevinden de onderhandelingen zich in een afrondende fase. "We moeten profiteren van de aanbiedingen vanuit Europa. Dat is voor elke speler uiteindelijk het beste", aldus Orejuela. Dat hij Deportivo Cali gaat verlaten is voor de fans van de club een behoorlijke tegenvaller. "De fans van Deportivo Cali zeggen dat het me verdrietig zal maken. Maar ooit zal ik terugkeren."