Fener heeft concurrent Van Persie bijna binnen na akkoord met Villarreal

Villarreal en Fenerbahçe hebben een principeakkoord bereikt over Roberto Soldado. Enkele kleine details moeten nog besproken worden en de de spits moet ook nog medisch gekeurd worden, maar daarna is hij eigendom van de Turkse topclub, zo melden beide clubs woensdagmiddag via de officiële kanalen.

