Watford slaat na komst Richarlison opnieuw toe en breekt clubrecord

Andre Gray verkast naar Watford, zo meldt de Premier League-club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De spits komt over van Burnley en heeft voor vijf jaar getekend op Vicarage Road. Met de transfer is ongeveer 20,5 miljoen euro gemoeid, wat hem de duurste aanwinst uit de geschiedenis van the Hornets maakt.

Watford was al een tijdje op zoek naar een aanvallende impuls en heeft die nu dus gevonden in Gray. De 26-jarige Engelsman speelde twee seizoenen bij Burnley, nadat hij in de zomer van 2015 voor 12,4 miljoen euro overkwam van Brentford. In twee seizoenen voor the Clarets, waar hij nog tot medio 2018 onder contract stond, wist Gray 33 keer te scoren in 78 officiële wedstrijden.

Daarvoor speelde Gray voor Shrewsbury Town, Hinckley United en Luton Town. Bij laatstgenoemde club speelde hij het langst, met 106 duels en 55 doelpunten als resultaat. Ook onder meer Wolverhampton Wanderers had interesse in de aanvaller, maar hij verkoos uiteindelijk Watford boven het uitkomen voor de club uit zijn geboortestad. Zijn nieuwe werkgever maakte dinsdag ook de komst van Ajax-doelwit Richarlison officieel. De Braziliaan kost de club 12,5 miljoen euro.