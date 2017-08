Nijhuis: 'Ik hoef voorlopig niet naar Barcelona op vakantie, geloof ik’

FC Twente speelde een week geleden gelijk tegen Espanyol. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in het vriendschappelijke oefenduel: 0-0. Toch moest scheidsrechter Bas Nijhuis veelvuldig handelend optreden. De arbiter gaf twee rode kaarten en staakte de wedstrijd tijdelijk. De spelers van de Spaanse club waren woedend.

"Ik heb mooie oefenwedstrijden gefloten en heb mijn meters wel gemaakt in de voorbije weken, met af en toe een rustpauze tussendoor (doelend op de onderbreking vorige week bij FC Twente tegen Espanyol, red.)", lacht Nijhuis in gesprek met TC/Tubantia. Het optreden van Nijhuis kreeg de nodige kritiek in Spanje.

"Ik zag het. Ik hoef voorlopig niet naar Barcelona op vakantie, geloof ik, haha. Ik heb van meerdere collega's gehoord dat ze wedstrijden stil hebben moeten leggen. Je komt langzaam maar zeker op een punt dat je denkt: oefen gewoon met Nederlandse clubs onder elkaar, want het begrip vriendschappelijk is soms ver te zoeken bij ploegen met het zuidelijke temperament", aldus Nijhuis.

Scheidsrechters gaan komend seizoen enkele nieuwe regels hanteren, legt Nijhuis uit: "Het protesteren wordt nog steeds bestraft. Het enige verschil is dat de aanvoerders nu ook geen vrijbrief meer hebben." Ook geeft de arbiter aan dat er geen gele kaart meer wordt getrokken voor een speler die in het strafschopgebied een overtreding maakt op de degene die niet in scoringspositie staat, maar de assist verzorgt. "Dan volstaan we alleen met een penalty."