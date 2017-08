Feyenoorder peinsde over vertrek: ‘Daar kwam de twijfel uit voort’

Gustavo Hamer 'moest even nadenken' voordat hij de overstap maakte naar FC Dordrecht. De twintigjarige verdediger annex middenvelder, die bij Feyenoord niet veel aan spelen zou toekomen komend seizoen, wordt een jaar verhuurd aan de Schapenkoppen. Hamer is blij met de nieuwe stap in zijn carrière.

De regerend landskampioen ziet potentie in Hamer, maar de club kon hem weinig speelminuten bieden komend seizoen. Een verhuur was dan ook een logisch vervolg. "Ik moest eerst wel even nadenken", zegt Hamer in gesprek met het Leidsch Dagblad. "Toen heb ik een gesprek gehad met technisch directeur Marco Boogers en trainer Gérard de Nooijer. Wat ze zeiden, voelde goed: veel minuten maken, lekker mijn ding doen."

Dordrecht eindigde afgelopen jaar onderin de Jupiler League en dat was een van de redenen waarom Hamer de overstap in eerste instantie niet zag zitten. "Daar kwam de twijfel een beetje uit voort. Maar dat Feyenoord vorig seizoen kampioen is geworden, geeft ook geen enkele garantie. We beginnen allemaal weer op nul. FC Dordrecht heeft een redelijk goede selectie. Ik heb er alle vertrouwen in."