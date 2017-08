Sneijder moet aanpoten bij Nice: ‘Het gaat nog een aantal weken duren’

OGC Nice liet dinsdag weten zeer trots te zijn om Wesley Sneijder te mogen verwelkomen bij de club, maar de fans van les Aiglons moeten even wachten voordat ze de 33-jarige middenvelder in actie zien in de Ligue 1. Trainer Lucien Favre stelt dat het nog wel even gaat duren voordat Sneijder negentig minuten gaat maken.

De trainer van Nice roemt de instelling én de kwaliteiten van Sneijder, maar rekent voorlopig nog niet op de Oranje-international. "Het gaat nog een aantal weken duren voordat hij een volledige wedstrijd kan spelen. Tijdens zijn eerste training heeft hij me meteen overtuigd, maar hij heeft nog werk te verrichten", aldus de coach, die deze maand met zijn club het moet opnemen tegen Napoli in de laatste voorronde van de Champions League.

Sneijder ontbreekt sowieso tijdens de wedstrijd van vrijdag tegen Troyes. Na drie weken individueel trainen is hij nog niet wedstrijdfit verklaard. Favre stelt op de clubsite dat 'het absoluut onmogelijk is' dat de Nederlander gaat meespelen. "Hij heeft tijd nodig omdat hij er een tijdje uit is geweest en geen voorbereiding heeft gehad. Hij heeft voor zichzelf getraind met een conditietrainer in Nederland."