Internazionale versterkt zich met Braziliaan van OGC Nice

Dalbert Henrique Chagas Estevão, kortweg Dalbert, is speler van Internazionale, zo meldt de Italiaanse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige linkervleugelverdediger komt over van OGC Nice en heeft voor vijf jaar getekend bij i Nerazzurri.

Snel meer.