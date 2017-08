Thuishaven Ajax heet vanaf eind oktober officieel Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam ArenA wordt binnenkort officieel omgedoopt tot Johan Cruijff ArenA. Op 25 oktober zal de thuishaven van Ajax voortaan vernoemd zijn naar de grootste voetballer die Nederland ooit gekend heeft, die op 24 maart 2016 overleed aan longkanker.

Op 25 april van dit jaar werd al een intentieverklaring ondertekend. Henk Markerink, directeur van de Amsterdam ArenA, geeft in gesprek met BNR toe dat het sneller had gekund, maar vertelt dat er tegelijk met deze wijziging ook nog andere zaken moesten worden geregeld. "We hebben besloten meerdere dingen in één keer aan te pakken. En natuurlijk is zo'n naamsverandering niet in een halve dag georganiseerd."

Tegelijk met de naamswijziging zullen ook de aandeelverhoudingen van het stadion veranderen. Het aandeel van de gemeente Amsterdam zal worden gehalveerd en dat van Ajax wordt groter. De club heeft eerder al laten blijken dat ze graag het stadion helemaal in eigen beheer zouden hebben. "Alles in denkbaar", zegt Markerink. "Maar daar wordt op dit moment nog niet over nagedacht. Voorlopig is iedereen blij met de afgesproken constructie."

Dat het stadion ook wordt gelinkt aan een bepaalde sponsor is niet uitgesloten. "Eigenlijk zijn alle mogelijkheden opengelaten, behalve een tabaksproducent. De familie heeft aangegeven dat dat nooit een link zou mogen zijn met de nieuwe naam. Voorlopig zijn we hiervoor nog niet in gesprek met een commerciële partij, we hebben alleen de deur opengehouden voor de toekomst."