‘Zlatan Ibrahimovic in gesprek met oude club over terugkeer’

Zlatan Ibrahimovic staat voor een terugkeer bij Manchester United. De Zweedse spits, die momenteel bij the Red Devils revalideert van een knieblessure en tot de winterstop is uitgeschakeld, zou volgens Sky Italia in gesprek zijn met de Engelse topclub over een nieuwe verbintenis.

Vorig seizoen speelde de transfervrije aanvalsleider ook al op Old Trafford en was toen goed voor 28 doelpunten in 46 officiële wedstrijden. Manager José Mourinho liet onlangs al doorschemeren dat Ibrahimovic nog altijd onderdeel uitmaakt van zijn toekomstplannen, ondanks de komst van Romelu Lukaku: "Waarom zouden we niet even kunnen wachten op zo'n goede speler die ons zoveel heeft gebracht?"

Zijn voormalige teamgenoten zouden verheugd zijn als de routinier terug zou keren naar United, stelde Paul Pogba eerder: "Hij is nog steeds een grote leider binnen het team. Zelfs als hij niet speelt is hij een leider, zowel binnen als buiten het veld." De aanvaller staat echter ook in de belangstelling van enkele clubs in de Verenigde Staten, maar zaakwaarnemer Mino Raiola zei in mei al dat zijn cliënt 'honderd procent zeker' in Europa zou blijven.

Raiola stelde daarbij dat Ibrahimovic nog even wil vlammen in een grote competitie en nog één of twee jaar te gaan heeft in zijn carrière. De 35-jarige spits zou daarom ook kunnen opteren voor een terugkeer naar het geïnteresseerde AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 al op de loonlijst stond. Ibrahimovic wist toen in 77 wedstrijden 51 goals te maken, alvorens hij overstapte naar Paris Saint-Germain.