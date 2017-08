PSG, LFP en Neymar verliezen geduld en stappen naar de FIFA

De LFP, de organisator van de Ligue 1, stapt naar de FIFA in een poging om Neymar speelgerechtigd te krijgen voor Paris Saint-Germain. Tot op heden heeft de Spaanse voetbalbond de Braziliaan nog steeds niet vrijgegeven en de Fransen zijn het nu zat en gaan verhaal halen bij de wereldvoetbalbond. Ook Neymar zou de FIFA hierover willen aanspreken.

De frustratie ligt bij het internationale transfercertificaat dat de Franse voetbalbond nog moet ontvangen van de Spaanse collega's. De bond moet dit document ontvangen om ervoor te zorgen dat Neymar inzetbaar kan worden verklaard, het liefst voor komende zondag, wanneer PSG speelt tegen Guingamp. De kwestie dient donderdagavond te zijn afgehandeld voor een zondags debuut. "We starten een officiële procedure bij de FIFA", stelt een woordvoerder van de LFP tegenover de BBC.

Bij Barcelona was men niet blij met het vertrek van Neymar. De ontsnappingsclausule van de 25-jarige aanvaller van 222 miljoen euro bij de Spaanse grootmacht werd gelicht, waarna hij kon tekenen bij de Franse topclub. La Liga, de organisator van de Spaanse competitie, is er echter van overtuigd dat PSG de regels van Financial Fair Play overschrijdt. "Dit is zonder enige twijfel financiële doping", stelde voorzitter Javier Tebas vorige week.

De FIFA moet zich niet alleen over bovenstaande kwestie buigen, want Neymar zelf zou volgens Braziliaanse media ook een stap naar de wereldvoetbalbond maken. Barcelona heeft namelijk eerder aangegeven dat het geen 26 miljoen euro gaat betalen aan de vader van Neymar. Deze premie werd in een eerder stadium beloofd aan de vader van de Braziliaan, mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen. Het geld is echter nog niet overgemaakt en Barcelona is dat ook niet van plan te gaan doen, omdat er voorwaarden zouden zijn verbroken.