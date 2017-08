Pochettino belooft versterkingen: ‘Natuurlijk gaan we geld uitgeven’

Bijna alle Engelse topclubs hebben zich versterkt met miljoenenaankopen, behalve Tottenham Hotspur. De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen heeft nog geen versterkingen mogen verwelkomen. Manager Mauricio Pochettino stelt echter dat hier in verandering in gaat komen.

"Natuurlijk gaan we nog geld uitgeven", verzekert de Argentijnse oefenmeester in gesprek met talkSPORT. "We gaan onze selectie nog versterken en enkele spelers aantrekken die met ons mee gaan vechten. We hebben nieuwe energie in het team nodig. Het team is heel erg zelfverzekerd en is klaar voor de uitdaging komend seizoen, maar het klopt dat de club ervoor moet zorgen om nieuwe energie in de selectie te pompen, net als elk seizoen."

Pochettino heeft nog geen nieuwe spelers gekregen, maar moest wel onder anderen Kyle Walker, Nabil Bentaleb, Clinton N'Jie en Federico Fazio uitzwaaien. Toch stelt de manager dat er spelers op komst zijn. "Ik weet zeker dat dat gaat gebeuren. Voor de transferdeadline zijn er enkele spelers bijgekomen. We werken er hard aan en we verwachten drie of vier versterkingen. We gaan het zien. We zijn dicht bij het realiseren van de eerste aankopen."

"Momenteel is de transfermarkt iets meer relaxed", vervolgt Pochettino. "De andere grote clubs hebben al hun geld wel zo’n beetje opgemaakt en nu is het onze beurt. Tottenham moet nu in actie komen. Het type speler die we willen halen luistert nauw, en het is lastig om transfers definitief te maken zo vroeg in de transferwindow. Maar wij zijn heel kalm."