Fiorentina kaapt aanvoerder Italië Onder-21 voor tien miljoen weg bij Torino

Fiorentina neemt Marco Benassi over van Torino, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. De 22-jarige middenvelder wordt woensdag medisch gekeurd in Florence. Indien er tijdens die keuring niks aan het licht komt, tekent de Italiaans jeugdinternational een vijfjarig contract bij Fiorentina.

Met het aantrekken van Benassi troeft Fiorentina onder meer Atalanta Bergamo, AC Milan, Internazionale en Schalke 04 af. Torino zou een bedrag van tien miljoen euro ontvangen voor de middenvelder. Overigens kan dat bedrag door bonussen nog oplopen. Torino nam Benassi drie jaar geleden voor 4,8 miljoen euro over van Internazionale.

Benassi ontwikkelde zich in Turijn naar behoren en was afgelopen zomer aanvoerder van Italië onder-21 tijdens het EK in Polen. Bij Torino kwam de middenvelder afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden, waarin hij 5 keer wist te scoren en 4 assists verzorgde. Benassi werd al op jonge leeftijd door Internazionale overgenomen van Modena. I Nerazzurri verhuurden hem een jaar aan Livorno en deden hem daarna definitief van de hand.