Zevenvoudig Belgisch international duikt op in Jupiler League

Marvin Ogunjimi mag de komende weken proberen een contract te verdienen bij MVV, zo meldt de club op zijn website. De zevenvoudig Belgisch international is geen onbekende op de Nederlandse velden, want hij werd in 2007 door Racing Genk een seizoen uitgeleend aan RKC Waalwijk.

Voor Ogunjimi leek een gouden toekomst in het verschiet te liggen, vooral omdat hij drie jaar later zijn debuut maakte voor België. Hij droeg in die periode het shirt van Racing Genk, RKC Waalwijk, RCD Mallorca, Standard, Beerschot en OH Leuven. Sinds 2014 is de aanvaller echter uit beeld verdwenen en begonnen aan een zwerftocht over de wereld.

Zo speelde hij afgelopen jaren voor het Noorse Strømsgodset IF, het Zuid-Koreaanse Suwon FC, het Thaise Ratchaburi Mitr Phol FC en KF Skënderbeu uit Albanië. Anderhalve maand geleden tekende Ogunjimi nog een contract bij Okzhetpes in Kazachstan, maar dat dienstverband werd dus geen succes. De 29-jarige aanvaller mag nu bij MVV een contract proberen te verdienen.