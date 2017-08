‘Chelsea wordt concreet en meldt zich met dertig miljoen euro bij Arsenal’

Arsenal moet serieus gaan vrezen voor een vertrek van Alex Oxlade-Chamberlain. Volgens de Daily Mail onderneemt Chelsea namelijk concreet actie om de middenvelder los te weken bij the Gunners. Het is geen geheim dat manager Antonio Conte zijn selectie nog graag wil versterken.

The Blues hebben naar verluidt een bod van dertig miljoen euro uitgebracht op Oxlade-Chamberlain. De 23-jarige Engelsman zou perfect in de 3-4-3-formatie van Conte passen. Hij zou graag nog een aantal versterkingen willen verwelkomen bij Chelsea, want de selectie zou nu niet breed en sterk genoeg zijn.

Conte zou langzaam gefrustreerd raken door de passiviteit van Chelsea op de transfermarkt. Tot dusver versterkten the Blues zich met Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger, Álvaro Morata en Willy Caballero. Daar tegenover staat onder meer het vertrek van Nemanja Matic, die Conte naar verluidt liever binnenboord had willen houden.

Voor Arsenal is de situatie rond Oxlade-Chamberlain een behoorlijk dilemma. The Gunners willen de middenvelder eigenlijk niet verkopen en zeker niet aan een concurrent. Maar Arsenal realiseert zich dat hij anders volgende zomer transfervrij vertrekt. Het contract van Oxlade-Chamberlain in Noord-Londen loopt namelijk in 2018 af en de Engelsman is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen.