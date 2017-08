Rummenigge pleit voor revolutie: ‘Neymar duurder dan de Allianz Arena’

Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, vindt dat er een einde moet komen aan de torenhoge transferbedragen die clubs betalen. De laatste jaren worden transferrecords in rap tempo verbroken, met de overstap van Neymar naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro als hoogtepunt. Rummenigge roept in gesprek met Sport Bild op tot een revolutie.

Clubs uit de grootste competities voeren de transfersommen hoog op. Het ene na het andere transferrecord wordt gebroken en wat Rummenigge betreft komt daar snel een einde aan. "Ik zou meer rationaliteit in het voetbal willen zien", klinkt het. "Het publiek snapt dit niet meer, we verliezen de band met de supporters.”

Rummenigge gaat met Bayern niet mee in de knotsgekke bedragen die op tafel worden gelegd. "De hele Neymar-constructie is duurder dan onze Allianz Arena, dan heb ik dat liever. We willen en kunnen niet zulke bedragen betalen voor spelers, dat is ook prima. Onze fans denken daar volgens mij ook zo over.”

De Bayern-voorzitter bekleedt eenzelfde functie bij de European Club Assosiation, waar de grootste clubs uit Europa bij zijn aangesloten. Met de grootste clubs van Europa hoopt Rummenigge afspraken te kunnen maken over een maximumbedrag aan transfers.. "Dat zou mijn suggestie zijn. Maar zulke zaken moeten de FIFA, de UEFA en de ECA met elkaar bespreken.”